У Ломоносова обезвредили авиационную донную мину времен ВОВ

Боеприпас был бережно извлечен из воды и вывезен на специализированный полигон для дальнейшей утилизации.

Взрывоопасный артефакт Великой Отечественной войны был обнаружен в акватории близ города Ломоносова во время планового водолазного обследования. Как сообщили сегодня в пресс-службе МЧС по Петербургу, на место незамедлительно прибыли специалисты группы разминирования Невского спасательного центра.

Эксперты идентифицировали находку как авиационную донную мину.

Боеприпас был бережно извлечен из воды и вывезен на специализированный полигон для дальнейшей утилизации. Там опасная реликвия была уничтожена путем контролируемого подрыва.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти у мемориала "Куутерселькя 1944" обнаружили неразорвавшийся снаряд времен ВОВ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу