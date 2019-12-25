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У Ломоносова обезвредили авиационную донную мину времен ВОВ
Сегодня, 12:51
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У Ломоносова обезвредили авиационную донную мину времен ВОВ

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Боеприпас был бережно извлечен из воды и вывезен на специализированный полигон для дальнейшей утилизации.

Взрывоопасный артефакт Великой Отечественной войны был обнаружен в акватории близ города Ломоносова во время планового водолазного обследования. Как сообщили сегодня в пресс-службе МЧС по Петербургу, на место незамедлительно прибыли специалисты группы разминирования Невского спасательного центра.

Эксперты идентифицировали находку как авиационную донную мину. 

Боеприпас был бережно извлечен из воды и вывезен на специализированный полигон для дальнейшей утилизации. Там опасная реликвия была уничтожена путем контролируемого подрыва.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти у мемориала "Куутерселькя 1944" обнаружили неразорвавшийся снаряд времен ВОВ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу 

Теги: мчс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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