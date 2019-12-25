В Ленобласти у мемориала "Куутерселькя 1944" обнаружили неразорвавшийся снаряд времен ВОВ

Снаряд бросили всего в полутора метрах от памятника, где ежедневно гуляют дети и передвигаются велосипедисты и мотоциклисты.

У памятного знака воинам 187-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии в мемориально-историческом районе (МИР) "Куутерселькя 1944" в Ленинградской области найден артиллерийский боеприпас. Неизвестные оставили рядом с монументом стреляный, но не разорвавшийся снаряд калибром 152 мм.

Не нужно быть специалистом по технике безопасности, чтобы понимать, что к таким объектам опасно приближаться, подчеркнули сотрудники МИР "Куутерселькя 1944". Снаряд бросили всего в полутора метрах от памятника, где ежедневно гуляют дети и передвигаются велосипедисты и мотоциклисты.

Сотрудники музея, обнаружившие снаряд, незамедлительно вызвали полицию. Участковый уполномоченный составил акт происшествия и передал информацию правоохранителям для вызова взрывотехников. Однако за три дня специалисты так и не прибыли на место. Территорию огородили сигнальной лентой, однако туристы продолжают подходить к стендам с информацией, игнорируя предупреждения об опасности.

Мы сделали все, что могли со своей стороны и все, что предписано сделать в таких случаях. На этом наши полномочия - все. Ждем саперов и надеемся, что все обойдется. Будьте, пожалуйста, осторожны. сотрудники МИР "Куутерселькя 1944"

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Металлистов при земляных работах нашли миномётную мину времён ВОВ.

Фото: ВКонтакте / Из Kuuterselka в Лебяжье