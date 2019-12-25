Стали известны номинации премии "Настоящий друг", которую вручат за верность и взаимопомощь в Петербурге

Среди номинантов представлены люди разных профессий, проявившие бескорыстие.

В Доме дружбы на улице Потемкинской в Петербурге сегодня, 30 июля, состоится церемония вручения премии "Настоящий друг". Эта награда призвана отметить не профессиональные достижения, а человеческие качества – человечность, преданность и готовность прийти на помощь. Премия дает возможность публично поблагодарить тех, кто поддерживал людей в трудные моменты жизни, сообщает ТАСС.

Прием заявок на участие длился с июля 2025 года по май 2026 года. Всего организаторы получили 30 обращений из шести стран мира, включая Россию, Молдавию и ЮАР. Среди номинантов представлены люди разных профессий, проявившие бескорыстие. Так, жители Челябинской области выдвинули кандидатуру бывшего главы поселения, а ученики из Молдавии подали заявку на своего преподавателя музыки, который открыл им мир через искусство.

Церемония охватит шесть номинаций: "Друг года", "Верность и преданность", "Помощь в трудной ситуации", "Дружба без границ", "Посол мира и дружбы" и "Лучший международный проект". Лауреаты получат памятную статуэтку, созданную герольдмейстером Вадимом Зайцем, наградной знак и диплом.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге открылся IX Российский философский конгресс.

Фото: Telegram / Международная премия "Настоящий друг"