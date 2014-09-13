Петербургские лыжники взяли почти весь пьедестал на 18-х всероссийских соревнованиях "Лыжный Спринт"

В женских заездах петербурженки поднялись на вторую и третью ступени пьедестала.

В Петербурге в восемнадцатый раз прошли Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на лыжероллерах "Лыжный Спринт". Хозяева трассы – спортсмены из города на Неве – подтвердили свой статус лидеров.

В женских заездах петербурженки поднялись на вторую и третью ступени пьедестала: серебро завоевала Екатерина Кипяткова, а бронзу – Дарья Борисенко.

Мужчины выступили еще успешнее, заняв все три призовых места. Победителем стал Андрей Краснов, вторым финишировал Эльмар Шайкамалов, замкнул тройку Дмитрий Першин. Для Андрея Краснова эта победа стала четвертой подряд на данных соревнованиях.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские джитсеры привезли из Абу-Даби 13 золотых медалей.

Фото: Организаторы соревнований "Лыжный Спринт"