Петербургские джитсеры привезли из Абу-Даби 13 золотых медалей

34 медали завоевали петербуржцы на мировых турнирах в ОАЭ.

В Объединённых Арабских Эмиратах завершилась серия международных турниров по джиу-джитсу, в которых спортсмены из Петербурга показали впечатляющие результаты. На соревнованиях в Абу-Даби, где одновременно прошли чемпионат мира, первенства мира среди юниоров (U21, U18, U16) и Кубок мира (U14), представители Северной столицы завоевали 34 медали.

В копилке петербургской команды — 13 наград высшего достоинства, 7 серебряных и 14 бронзовых медалей. Золото чемпионата мира в своей весовой категории взяли Михаил Борок, Никита Никитин и Михаил Костюк в дисциплине "бои", а также Анна Ремнева в борьбе лёжа.

Среди юниоров до 21 года на верхнюю ступень пьедестала поднялись Ярослав Бабашкин, Александр Терентьев и Алина Грицан (бои), а также Мария Шмелева (борьба лёжа). В возрастной категории U16 отличились Богдан Бахтин (бои) и Данила Попов (борьба лёжа). Юные спортсмены до 14 лет — Максим Якубов, Евангелина Ваганова и Кристина Гончарова — стали обладателями Кубка мира в борьбе лёжа.

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Фото: Комитет по физической культуре и спорту