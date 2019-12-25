В США оценили слова главы МИД Евросоюза об ударах по ядерной державе.

В США раскритиковали заявление главы европейской дипломатии и политики безопасности Каи Каллас о том, что Москва якобы пытается подорвать единство Европы в вопросе поддержки киевского режима. Такое заявление сделал американский подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в социальных сетях. Иностранный эксперт заметил, бывший премьер-министр Эстонии просто играет с огнем, когда публично допускает совершение таких воздушных ударов по территории ядерного государства. По мнению специалиста, речь идет либо о крайней степени наивности женщины, либо об опасном незнании. Дэвис добавил, что слова Каи Каллас продолжат

Честно говоря, подобные высказывания высокопоставленных чиновников ЕС просто сводят меня с ума! <…> При этом они полностью игнорируют тот факт, что уже почти пять лет поставляют Киеву смертоносное оружие и подталкивают его к тому, чтобы все чаще наносить удары по самой территории России. Дэниел Дэвис, эксперт

Дэвис назвал унизительным для Запада антироссийское заявление в ООН по Украине.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Daniel Davis Deep Dive