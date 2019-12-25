  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дэвис: Каллас заявлениями о России наносит ущерб репутации США и ЕС
Сегодня, 13:26
68
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Дэвис: Каллас заявлениями о России наносит ущерб репутации США и ЕС

0 0

В США оценили слова главы МИД Евросоюза об ударах по ядерной державе.

В США раскритиковали заявление главы европейской дипломатии и политики безопасности Каи Каллас о том, что Москва  якобы пытается подорвать единство Европы в вопросе поддержки киевского режима. Такое заявление сделал американский подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в социальных сетях. Иностранный эксперт заметил, бывший премьер-министр Эстонии просто играет с огнем, когда публично допускает совершение таких воздушных ударов по территории ядерного государства. По мнению специалиста, речь идет либо о крайней степени наивности женщины, либо об опасном незнании. Дэвис добавил, что слова Каи Каллас продолжат

Честно говоря, подобные высказывания высокопоставленных чиновников ЕС просто сводят меня с ума! <…> При этом они полностью игнорируют тот факт, что уже почти пять лет поставляют Киеву смертоносное оружие и подталкивают его к тому, чтобы все чаще наносить удары по самой территории России.

Дэниел Дэвис, эксперт

Дэвис назвал унизительным для Запада антироссийское заявление в ООН по Украине.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Daniel Davis Deep Dive

Теги: дэниел дэвис
Категории: Мировые новости, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии