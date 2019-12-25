Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе перекроют на девять ночей

Движение по другим съездам транспортной развязки будет осуществляться в штатном режиме.

Движение на кольцевой автодороге в Петербурге временно изменится. Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе в направлении станций метро "Беговая", "Черная речка" и "Старая Деревня" будет полностью закрыт в период с 5 по 13 октября. Об этом предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Участок будет недоступен для автомобилистов только в ночное время – с 22:00 до 06:00. Перекрытие связано с производством работ по устройству фундамента шумозащитного экрана. По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского, такой график выбран для минимизации заторов.

Движение по другим съездам транспортной развязки будет осуществляться в штатном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД в Петербурге изменят движение в Токсовском тоннеле с 29 сентября.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"