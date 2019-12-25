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Жителя Петербурга осудили за фейки об армии, опубликованные в 2022 году
Сегодня, 13:22
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Жителя Петербурга осудили за фейки об армии, опубликованные в 2022 году

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Он отправлен в колонию общего режима на 6 лет.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (три эпизода). 

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 29 сентября, в 2022 году фигурант разместил на своей странице в социальной сети "заведомо ложные сведения, содержащие негативную информацию о ВС РФ". Мужчина опубликовал три таких поста. 

Подсудимый частично признал вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима. Также ему запретили делать публикации в интернете на 4 года. 

Ранее на Piter.TV: против жителя Выборга возбудили уголовное дело за демонстрацию нацистских татуировок. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вс рф, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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