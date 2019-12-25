Жителя Петербурга осудили за фейки об армии, опубликованные в 2022 году

Он отправлен в колонию общего режима на 6 лет.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (три эпизода).

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 29 сентября, в 2022 году фигурант разместил на своей странице в социальной сети "заведомо ложные сведения, содержащие негативную информацию о ВС РФ". Мужчина опубликовал три таких поста.

Подсудимый частично признал вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима. Также ему запретили делать публикации в интернете на 4 года.

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Фото: Piter.TV