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Против жителя Выборга возбудили уголовное дело за демонстрацию нацистских татуировок
Сегодня, 17:08
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Против жителя Выборга возбудили уголовное дело за демонстрацию нацистских татуировок

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Ранее фигуранта уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Следствие Выборга возбудило уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленинградской области. 

Ранее фигуранта уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за публичную демонстрацию татуировок с изображением нацистской символики и символики экстремистской организации, которая признана запрещенной Верховным судом. А в июне мужчина еще раз показал их публично. 

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Расследование продолжается. 

Ранее на Piter.TV: молодую петербурженку задержали за финансирование экстремизма. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: ленобласть, нацизм
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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