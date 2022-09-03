Против жителя Выборга возбудили уголовное дело за демонстрацию нацистских татуировок

Ранее фигуранта уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Следствие Выборга возбудило уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленинградской области.

Ранее фигуранта уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за публичную демонстрацию татуировок с изображением нацистской символики и символики экстремистской организации, которая признана запрещенной Верховным судом. А в июне мужчина еще раз показал их публично.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Расследование продолжается.

Ранее на Piter.TV: молодую петербурженку задержали за финансирование экстремизма.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти