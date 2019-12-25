В Петербурге из реки Смоленки достали тело неизвестного

Эксперты выясняют причину его смерти.

Как пишет 78.ru со ссылкой на очевидцев, в Петербурге из вод реки Смоленки достали труп мужчины. По словам петербуржцев, тело утопленника выловили у Наличного моста.

В пресс-службе регионального управления главка МВД РФ уточнили, что труп был обнаружен ранним утром 7 октября в районе домов № 2/4 по Новосмоленской набережной.

В настоящее время личность погибшего не установлена, эксперты выясняют причину его смерти.

Ранее мы сообщили о том, что на углу Северного и Гражданского проспектов нашли тело 12-летней школьницы.

Фото: Piter.TV