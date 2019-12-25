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На углу Северного и Гражданского проспектов нашли тело 12-летней школьницы
Сегодня, 12:43
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На углу Северного и Гражданского проспектов нашли тело 12-летней школьницы

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Тело девочки увезли в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Во вторник, 8 сентября, в Калининском районе Петербурга обнаружили тело 12-летней девочки. Как сообщает 78.ru, на труп случайно натолкнулись прохожие на пересечении Северного и Гражданского проспектов.

По предварительной информации, школьницу ранее видели на общем балконе 14-го этажа одного из близлежащих домов. Других подробностей трагедии пока не приводится.

Тело девочки увезли в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена точная причина смерти.

Ранее мы сообщили о том, что на Неве у стрелки Васильевского нашли тело мужчины в камуфляже.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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