На углу Северного и Гражданского проспектов нашли тело 12-летней школьницы

Тело девочки увезли в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Во вторник, 8 сентября, в Калининском районе Петербурга обнаружили тело 12-летней девочки. Как сообщает 78.ru, на труп случайно натолкнулись прохожие на пересечении Северного и Гражданского проспектов.

По предварительной информации, школьницу ранее видели на общем балконе 14-го этажа одного из близлежащих домов. Других подробностей трагедии пока не приводится.

Тело девочки увезли в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена точная причина смерти.

Ранее мы сообщили о том, что на Неве у стрелки Васильевского нашли тело мужчины в камуфляже.

Фото: Piter.TV