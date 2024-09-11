В Неве у стрелки Васильевского нашли тело мужчины в камуфляже

Труп в камуфляжных брюках извлекли из воды в центре Петербурга.

Днём 3 сентября на стрелке Васильевского острова в Петербурге из Невы извлекли тело мужчины. Очевидцы заметили труп в воде и вызвали экстренные службы. Погибший был одет в камуфляжные брюки и коричневые туфли. На месте происшествия дежурит катер полиции.

Личность мужчины и его возраст пока не установлены. Обстоятельства гибели выясняются. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела.

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Фото: Piter.TV