Жителей Петербурга предупредили о сильных дождях в четверг

Местами ожидаются осадки ливневого характера.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу горожан предупредили об ухудшении погодных условий в четверг.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 24 сентября в Северной столице пройдут дожди. Местами осадки будут сильными, добавили в ведомстве.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что столбик термометра в ближайшие дни покажет от +15 до +18 градусов. В дальнейшем осадки должны прекратиться, а температура воздуха практически не поменяется.

Так что с нетерпением ждем этот период, внимательно наблюдая за атмосферными процессами, как же там что будет меняться. Александр Колесов, синоптик

Ранее на Piter.TV: синоптик рассказал, когда Петербург может накрыть бабье лето.

Фото: Piter.TV