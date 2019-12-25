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Жителей Петербурга предупредили о сильных дождях в четверг
Сегодня, 17:00
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Жителей Петербурга предупредили о сильных дождях в четверг

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Местами ожидаются осадки ливневого характера.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу горожан предупредили об ухудшении погодных условий в четверг. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 24 сентября в Северной столице пройдут дожди. Местами осадки будут сильными, добавили в ведомстве. 

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что столбик термометра в ближайшие дни покажет от +15 до +18 градусов. В дальнейшем осадки должны прекратиться, а температура воздуха практически не поменяется. 

Так что с нетерпением ждем этот период, внимательно наблюдая за атмосферными процессами, как же там что будет меняться. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: синоптик рассказал, когда Петербург может накрыть бабье лето. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дожди, мчс
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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