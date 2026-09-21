Лучшие газодымозащитники страны определены в Петербурге

Огнеборцы боролись в трех номинациях: "Лучшее звено ГДЗС", "Лучшее отделение ГДЗС" и "Лучшее звено ГДЗС" в категории "Международная группа".

В Петербурге завершился финал международных соревнований среди пожарно-спасательных подразделений на приз имени основателя газодымозащитной службы В. В. Дехтерева. Огнеборцы боролись в трех номинациях: "Лучшее звено ГДЗС", "Лучшее отделение ГДЗС" и "Лучшее звено ГДЗС" в категории "Международная группа", рассказали в МЧС России.

В этом году на старт вышли 26 команд из Северной столицы, Москвы, Карелии, Новгородской, Ленинградской, Псковской, Мурманской, Свердловской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа, Башкортостана и Белоруссии. Они вскрывали дверные проемы, ликвидировали горение легковоспламеняющейся жидкости порошковым огнетушителем и демонтировали строительные конструкции. Еще один элемент – работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. Затем звенья поднимались по трехколенной лестнице на третий этаж учебной башни и спасали пострадавшего.

Победу в номинации "Лучшее звено ГДЗС" одержала команда пожарно-спасательного отряда Московского района, вторыми к финишу пришли представители ПСО Кронштадтского района. Бронза досталась команде 4-го пожарно-спасательного отряда Выборгского района МЧС Петербурга. Среди отделений ГДЗС первое место забрали огнеборцы ПСО Невского района, второе – представители ПСО Приморского района. Замкнули тройку лидеров газодымозащитники ПСО Выборгского района. В "международной группе" лучшим звеном стала команда ГУ по Ямало-Ненецкому автономному округу, серебряный призер – ОГПС Всеволожского района. Бронзу взяла команда ГУ по Мурманской области.

Кроме того, были развернуты интерактивные зоны, организованы выступления творческих коллективов и выставка.

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Видео, фото: Piter.TV