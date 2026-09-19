В дыму и пламени: в Петербурге определили лучших газодымозащитников

В Петербурге было жарко — в прямом смысле слова. На старт вышли 26 команд газодымозащитников: огонь, дым, лабиринты и спасение людей. Подробности – в нашем материале.

В Северной столице состоялся финал 48-х международных соревнований среди пожарно-спасательных подразделений на приз имени основателя газодымозащитной службы В.В. Дехтерёва. Огнеборцы соревновались за звание сильнейших в трёх группах: "Лучшее звено ГДЗС", "Лучшее отделение ГДЗС" и "Международная группа". На старт вышли 26 команд. География самая широкая – Петербург, Москва, Республика Карелия, Новгородская, Ленинградская, Псковская, Свердловская, Мурманская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан, а также Республика Беларусь. В финале впервые выступили ведомственные и частные подразделения: метрополитен Петербурга, "РМК Поиск" из Екатеринбурга и "Газпром нефтехим Салават".

Соревнования очень зрелищные, интересные, и они отражают философию и дух сегодняшней той работы, которую делают наши коллеги. В этих соревнованиях появляются самые сильные стороны нашей профессии. Леонид Легенький, временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Программа включала два упражнения для каждой группы. Всё было максимально приближено к реальности. Сначала участники проходили огневую полосу психологической подготовки. Вскрывали дверные проёмы, тушили горящую жидкость огнетушителем, разбирали конструкции. Дальше — боевое развёртывание на учебную башню и лабиринт корабельной надстройки.

Недавно в программу добавили новый элемент — работу с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. Здесь решали каждая секунда и точность движения. Ещё одно испытание — подъём по трёхколенной лестнице на третий этаж учебной башни, спасение пострадавшего и спуск. "Дымарям" предстояла разведка в непригодной для дыхания среде — корабельной палубной надстройке. Работать нужно было на двух уровнях. Условия — как в реальном бою с огнём. Для гостей развернули интерактивные зоны, выступления творческих коллективов и выставку современной пожарной техники.

Упражнения, которые выполняются, — это и работа с рукавными линиями, с гидравлическим инструментом, с трёхколенными лестницами. Соответственно, все те элементы, которые мы используем в своей повседневной работе. Правила регулярно меняются, чтобы соответствовать той действительности, да, с которой сталкиваются в те или иные годы газодымозащитники. Александр Беззуб, начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, главный судья соревнований

Первого мая газодымозащитной службе исполнилось 93 года. Её создатель — Владимир Дехтерёв, руководивший службой около сорока лет. История началась в 1933 году. Пожар в подвале дома на Московском проспекте не могли потушить старыми противогазами. Дехтерёв надел кислородный аппарат, дошёл до очага и ликвидировал пламя за минуты. Это было первое применение КИП в истории пожарной охраны. После этого в Ленинграде создали первое в стране отделение газодымозащитной службы. Сегодня в Петербурге ежедневно на дежурство заступают 95 звеньев и 13 отделений ГДЗС. Они работают в метро глубокого заложения, на судах и в подземных сооружениях. В арсенале — дыхательные аппараты на сжатом воздухе и кислороде, гидравлический инструмент, средства спасения с высот. Ежедневно эти люди спасают десятки жизней. И на соревнованиях они снова доказали, что готовы к любому вызову.

Материал подготовила Дария Захарова для Piter.tv

Фото: Piter.TV