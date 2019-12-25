Николай Валуев проголосовал в Петербурге

Депутат Госдумы Николай Валуев проголосовал на выборах в Петербурге. Как сообщает "Петербургский дневник", он отдал свой голос на избирательном участке №1200. В 2026 году выборы в Госдуму и Законодательное собрание Петербурга проходят с 18 по 20 сентября.

Валуев отметил, что трехдневный формат голосования дает возможность избирателям выбрать удобное время для посещения участка и совместить это с другими делами. По словам депутата, участие в выборах он считает важным для реализации гражданами своего конституционного права.

Также Валуев заявил, что участие граждан в голосовании имеет значение для общественной жизни страны. Он призвал подписчиков принять участие в выборах и напомнил, что избирательные участки в Петербурге работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Фото: Telegram/Николая Валуева