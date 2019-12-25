Матвиенко приняла участие в выборах депутатов Госдумы в Петербурге

Валентина Матвиенко отдала голос на выборах в Петербурге.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 19 сентября приняла участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы IX созыва в Петербурге. Она посетила избирательный участок №2237. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Матвиенко также проголосовала на выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга. Голосование в этом году проходит с 18 по 20 сентября. В выборах депутатов Госдумы участвуют 10 политических партий, зарегистрированных по федеральному избирательному округу.

После голосования председатель Совета Федерации отметила, что в выборах участвуют международные наблюдатели более чем из 130 стран. По ее словам, они будут работать не только в Москве и Петербурге, но и более чем в 50 регионах России.

Матвиенко поздравила Петербург с Днем ВМФ.

Фото: Совет Федерации