Петербургские оружейники отмечают профессиональный праздник 19 сентября

Беглов поздравил петербургских оружейников с профессиональным праздником.

19 сентября в России отмечают День оружейника — профессиональный праздник конструкторов, инженеров и сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Дата также совпадает с днем памяти Архангела Михаила, которого считают покровителем воинов. С профессиональным праздником петербургских специалистов поздравил губернатор Александр Беглов.

В поздравлении глава города напомнил об истории оружейного производства в Петербурге. По его словам, начало отрасли на берегах Невы связано с Петром I, при котором были основаны Сестрорецкий оружейный завод и Литейный двор, позднее ставший основой предприятия "Арсенал". Отдельно Беглов отметил работу петербургских предприятий в годы блокады, когда заводы "Арсенал", Кировский, Ижорский и Сестрорецкий выпускали оружие, технику и боеприпасы для фронта.

Сегодня, как отметил губернатор, предприятия оборонно-промышленного комплекса Петербурга продолжают развивать производство и участвовать в создании техники и вооружения. Беглов поблагодарил специалистов отрасли за работу и пожелал им новых успехов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)