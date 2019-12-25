В Берлине провели акцию против закрытия Русского дома

Собравшиеся у Русского дома в Берлине выступили против его закрытия.

У Русского дома в Берлине в последний день его работы началась акция против закрытия культурного центра. По данным RT, участники митинга взялись за руки и вместе исполнили песню "Пусть всегда будет солнце". Один из собравшихся заявил, что участники не хотят прощаться с Русским домом и рассчитывают на возможность изменений в будущем.

Сотрудники центра перед уходом также оставили в здании послание для посетителей. Акция состоялась на фоне решения немецких властей прекратить работу Русского дома. 1 сентября правительство Германии заявило о возложении на Россию ответственности за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, произошедший в начале августа.

После этого Германия объявила о закрытии Русского дома в Берлине и генерального консульства России в Бонне. Российские дипломаты должны были покинуть Германию до 18 сентября, а предложение перевести сотрудников в российское посольство в Берлине немецкая сторона отклонила.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к мирным переговорам по Украине, отметив, что для этого процесса настал подходящий момент.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)