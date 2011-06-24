Канцлер Германии заметил, что "время пришло" возобновить диалог с Москвой.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к мирным переговорам по Украине, полагая, что для этого процесса уже настал подходящий момент. Соответствующее заявление европейский политический лидер из Берлина сделал в ходе выступления, организованного по результатам заседания так называемой "коалиции желающих" в Париже.

Пора сесть за стол переговоров. Пора договориться о прекращении огня. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Политический деятель заметил, что сейчас руководство в Европе также открыто для переговоров при поддержке Европейского союза и США. Одновременно с призывами к Москве сесть за стол переговоров Фридрих Мерц также заявил о намерении международных союзников киевского режима продолжать "усиливать давление" на российское руководство. Днем ранее российский министр по иностранным делам объявил послу ФРГ в Москве об участии Берлина в террористических ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре России. Сергей Лавров указал дипломату на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии.

Мерц потребовал заморозить фронт ради мирных переговоров по Украине.

Фото: YouTube / WELT