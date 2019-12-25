Полиция раскрыла кражу планшета в поезде из Москвы в Петербург

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу планшета в поезде из Москвы. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 3 августа.

В дежурную часть обратился 57-летний местный житель, заявивший о том, что у него пропало устройство. Подозреваемым оказался 27-летний сотрудник транспортной инфраструктуры. При выходе из вагона пассажир оставил планшет на столике, затем состав направился в депо. В соответствии с регламентом находку передали в камеру забытых вещей. Работник, осуществлявший их учет и хранение, присвоил имущество и продал его через онлайн-платформу.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО