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Мужчина с судимостью обокрал храм на проспекте Культуры

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Материальный ущерб составил 21 тыс. рублей.

В Петербурге полиция задержала мужчину, который похитил ювелирные украшения из храма на проспекте Культуры. 

Как рассказали в МВД России, в дежурную часть поступила информация о краже драгоценностей из храма Святого Иннокентия. Правоохранители установили, что неизвестный, находясь внутри церкви, вскрыл дверцу киота и забрал оттуда ювелирные изделия. Материальный ущерб составил 21 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления на Гражданском проспекте поймали 49-летнего рецидивиста. Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее на Piter.TV: рецидивист ограбил школьницу в Светогорске. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кража, храм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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