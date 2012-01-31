Мужчина с судимостью обокрал храм на проспекте Культуры

В Петербурге полиция задержала мужчину, который похитил ювелирные украшения из храма на проспекте Культуры.
Как рассказали в МВД России, в дежурную часть поступила информация о краже драгоценностей из храма Святого Иннокентия. Правоохранители установили, что неизвестный, находясь внутри церкви, вскрыл дверцу киота и забрал оттуда ювелирные изделия. Материальный ущерб составил 21 тыс. рублей.
По подозрению в совершении преступления на Гражданском проспекте поймали 49-летнего рецидивиста. Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее на Piter.TV: рецидивист ограбил школьницу в Светогорске.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все