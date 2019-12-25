Дирекции ООПТ Петербурга исполнилось 25 лет

Особо охраняемые территории занимают 7% площади города.

В Петербурге отметили 25-летие Дирекции особо охраняемых природных территорий. Губернатор Александр Беглов поздравил коллектив и руководство учреждения, подчеркнув, что четверть века они сохраняют природное наследие города и воспитывают бережное отношение к экологии.

За эти годы удалось сберечь редкие виды животных и растений, ценные ландшафты и уникальные природные комплексы. Сегодня в Петербурге действуют 18 особо охраняемых зон, которые занимают почти 7% площади города. Для жителей и гостей доступны семь экологических маршрутов.

Беглов выразил уверенность, что накопленный опыт поможет учреждению продолжать развивать охраняемые территории и укреплять их значение для города.

Ранее мы сообщили о том, что за длинные выходные инспекторы выявили почти 60 нарушений на ООПТ Ленобласти.