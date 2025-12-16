За длинные выходные инспекторы выявили почти 60 нарушений на ООПТ Ленобласти

Проверки велись как на суше, так и на водных объектах в различных районах региона.

В минувшие длинные выходные инспекторы Дирекции ООПТ Ленинградской области при участии сотрудников ФСБ и полиции провели серию рейдов по особо охраняемым природным территориям. Проверки велись как на суше, так и на водных объектах в различных районах региона.

По итогам мероприятий было составлено 59 протоколов об административных правонарушениях. Наиболее частые нарушения включали несанкционированное разведение костров, установку палаток в неположенных местах, проезд и стоянку автомобильного и мототранспорта и нарушение правил рыболовства.

Дирекция призывает жителей области активно содействовать охране природы. Сообщить о фактах браконьерства или других нарушениях можно по телефону горячей линии 8-921-636-69-39, в личных сообщениях официальной группы ВКонтакте или на электронную почту hello@ooptlo.ru.

Ранее мы сообщили о том, что в заказнике "Кургальский" прошёл субботник в честь Дня эколога.

Фото: ЛОГБУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области"