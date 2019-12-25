VI Конгресс молодых ученых перенесен из "Сириуса" в петербургский "Экспофорум"

Мероприятие состоится 2-4 декабря.

Место и даты проведения VI Конгресса молодых ученых изменены. Об этом сообщил советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы Антон Кобяков.

Местом проведения мероприятия в 2026 году определен конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" в Петербурге. Конгресс состоится 2-4 декабря. Изначально мероприятие планировалось провести с 25 по 27 ноября на федеральной территории "Сириус".

Форум объединит ведущих российских и зарубежных исследователей, представителей научных и образовательных организаций, инженеров, технологических предпринимателей, государственных деятелей и представителей бизнеса.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев приглашают на медиафорум "Строим будущее России".

Фото: Magnific