Разработанный в Политехе комплекс для уборки снега успешно прошел арктические испытания

Внедрение таких решений дает не только технологический, но и серьезный экономический эффект.

Инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) успешно испытали полностью автономный роботизированный комплекс для уборки снега "Объект 314". Техника подтвердила свою работоспособность в условиях, максимально приближенных к арктическим, при температуре минус 40 градусов, сообщает пресс-служба Смольного.

Внедрение таких решений дает не только технологический, но и серьезный экономический эффект. По его расчетам, использование всего 60 подобных машин позволит снизить операционные затраты на уборку снега в четыре раза за сезон и сэкономить 1,2 миллиарда рублей за восьмилетний срок службы.

Проект стартовал при поддержке федеральной программы "Приоритет-2030" в интересах промышленного партнера.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские предприятия получат до 10 млн рублей субсидий на внедрение роботов.

Фото: Правительство Петербурга