Петербургские предприятия получат до 10 млн рублей субсидий на внедрение роботов

Ожидается, что реализация программы приведет к росту производительности труда минимум на 10%, а себестоимость выпускаемой продукции снизится на 5–15%.

Губернатор Александр Беглов заявил, что промышленные предприятия Санкт-Петербурга получат субсидии на внедрение роботизированных систем. Соответствующее постановление было утверждено на его рабочем совещании с членами городского правительства.

Глава города подчеркнул, что роботизация производства является стратегически важным инструментом для укрепления технологического суверенитета страны и обеспечения устойчивого роста экономики. По словам губернатора, в последние годы Петербург оказывает особую поддержку компаниям, которые проводят модернизацию и расширяют применение роботов. Это позволило городу выйти на первое место в России по количеству таких машин на предприятиях – к концу прошлого года их число достигло порядка двух тысяч.

Александр Беглов добавил, что работа в этом направлении продолжится: в бюджете 2026 года предусмотрено выделение 100 миллионов рублей на эти цели. Максимальная сумма поддержки для одной организации составит 10 миллионов рублей. При этом губернатор пояснил, что размер возмещения затрат будет зависеть от происхождения оборудования: компании смогут вернуть до 80% расходов при использовании отечественных роботов, до 50% – если техника применяется в других регионах, и до 30% – при внедрении зарубежных решений.

Ожидается, что реализация программы приведет к росту производительности труда минимум на 10%, а себестоимость выпускаемой продукции снизится на 5–15%.

Роботы-доставщики расширяют зону обслуживания: сервис запущен во Фрунзенском районе.

Фото: Правительство Петербурга