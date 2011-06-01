Роботы-доставщики расширяют зону обслуживания: сервис запущен во Фрунзенском районе

Доставка доступна жителям кварталов вокруг улиц Белградской, Будапештской, Бухарестской и Белы Куна.

Сервис автономной доставки активно развивается в Санкт-Петербурге, охватывая новые территории. Теперь жители Фрунзенского района могут заказывать продукты и готовую еду с помощью беспилотных роботов, сообщает пресс-служба "Яндекса".

Доставка доступна жителям кварталов вокруг улиц Белградской, Будапештской, Бухарестской и Белы Куна. Таким образом, Фрунзенский стал четвёртым районом города после Приморского, Калининского и Красногвардейского, где заработал этот технологичный сервис.

Разработчики отмечают, что новое поколение роботов стало ещё более совершенным: аппараты лучше справляются со сложным рельефом местности. Кроме того, доставка осуществляется независимо от погодных условий, а усовершенствованные системы навигации обеспечивают безопасное передвижение по улицам. В планах компании — дальнейшее расширение географии присутствия и запуск сервиса в других районах Северной столицы.

Фото: пресс-служба "Яндекса"