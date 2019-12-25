Спортсменки из "Кристалла" заняли весь пьедестал на женском чемпионате Петербурга по пляжному футболу

Индивидуальные награды чемпионата также полностью забрали представительницы золотого состава.

В Петербурге завершился чемпионат города по пляжному футболу среди женских команд. Медали турнира, в котором приняли участие всего пять коллективов, разыграли между собой воспитанницы системы действующего чемпиона страны – клуба "Кристалл".

Основный состав "Кристалла" оформил золотой дубль, завоевав титул вслед за недавней победой в Кубке города. Подопечные Ивана Канаева выиграли оба своих матча с разгромным общим счетом 12:1. Серебряные медали достались команде "Московская застава – Кристалл", бронза у СШОР №2 Невского района.

Индивидуальные награды чемпионата также полностью забрали представительницы золотого состава:

Лучший вратарь – Виктория Силина ("Кристалл");

Лучший бомбардир –Анна Чернякова ("Кристалл"), забившая 9 голов;

Лучший игрок турнира – Анастасия Горшкова ("Кристалл").

Ранее мы сообщили о том, что "Динамо-СПб" упустило первое место в таблице, сыграв 1:1 с "Искрой" в Смоленске.

Фото: ЖФК "Кристалл"