В Пулково у петербуржца изъяли коллекцию контрабандных самоцветов из Шри-Ланки на 3,4 млн рублей

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("контрабанда стратегически важных ресурсов").

Сотрудники Северо-Западной оперативной и Пулковской таможен пресекли попытку незаконного ввоза в Петербург коллекции из 40 полудрагоценных камней. Об этом 4 августа сообщила Федеральная таможенная служба России. Общая стоимость изъятых минералов превысила 3,4 миллиона рублей.

Схема контрабанды была многоэтапной. Сначала оперативники обратили внимание на два международных почтовых отправления из Шри-Ланки. В декларациях отправитель указал личные вещи и канцелярские принадлежности. При вскрытии посылок внутри двух тетрадей были обнаружены специально вырезанные тайники с 18 ограненными камнями и бирками к ним.

Установив личность получателя, таможенники дождались его возвращения в Россию. 43-летнего петербуржца задержали в аэропорту Пулково в "зеленом" коридоре. При личном досмотре у мужчины нашли еще 22 самоцвета: 8 камней он разложил по карманам одежды, а остальные 14 спрятал в резиновую перчатку и обувь для плавания, которая лежала в чемодане.

Задержанный признался, что сам организовал схему ввоза через почту и личный багаж, чтобы продавать минералы через собственный интернет-сайт.

Экспертиза подтвердила природное происхождение находки. В партии оказались шпинель, желтый сапфир, хризолит, аквамарин, лунный камень, гранат, турмалин, титанит, топаз и цитрин. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("контрабанда стратегически важных ресурсов"). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщили о том, что девушка из Праги пыталась ввезти наркотики в Петербург.

Фото: ФТС России