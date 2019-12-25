"Динамо-СПб" упустило первое место в таблице, сыграв 1:1 с "Искрой" в Смоленске

Несмотря на статус фаворита и игровое преимущество, петербуржцы столкнулись с кадровыми трудностями.

ФК "Динамо СПб", возглавляющий турнирную таблицу, потерял важные два очка в гостевом матче против смоленской "Искры". Встреча 17-го тура Второй лиги Б завершилась со счетом 1:1.

Несмотря на статус фаворита и игровое преимущество, петербуржцы столкнулись с кадровыми трудностями: из-за травмы в Петербурге остался основной вратарь Николай Рыбиков, а защитник Максим Полковников не попал в заявку из-за микроповреждения. На 24-й минуте Виталий Хабаров вывел гостей вперед, однако на 31-й минуте хозяева заработали пенальти, который уверенно реализовал Михаил Васильев.

Во втором тайме "Искра", замыкающая таблицу чемпионата, ушла в глухую оборону и сумела сохранить ничью. Из-за этой осечки динамовцы опустились на вторую строчку, пропустив вперед "Луки-Энергию".

Следующий матч команда проведет 8 августа на стадионе "Кировец" против ФК "Тверь".

Ранее мы сообщили о том, что Сергей Рыжиков возглавил ФК "Динамо-СПб".

Фото: пресс-служба ФК "Искра"