Сергей Рыжиков возглавил ФК "Динамо-СПб"

Предыдущий наставник петербуржцев, Александр Фомичёв, занимавший пост с лета 2024 года, покинул свой пост по соглашению сторон.

Новым главным тренером футбольного клуба "Динамо-Санкт-Петербург" назначен 46-летний специалист Сергей Рыжиков. Контракт со специалистом, который будет действовать до конца 2026 года с опцией продления, подписан на фоне недавней смены руководства в клубе.

Для болельщиков Рыжиков – это прежде всего легендарный вратарь. Свой путь он начал в 1999 году в белгородском "Салюте", однако основные достижения связаны с казанским "Рубином". В составе татарстанского клуба он дважды стал чемпионом России, а также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в его игроцкой карьере значатся выступления за раменский "Сатурн", "Анжи", московский "Локомотив", "Томь", "Крылья Советов" и "Тамбов".

Тренерский этап биографии Рыжикова начался в 2021 году. Он входил в тренерские штабы Андрея Талалаева в грозненском "Ахмате" и подмосковных "Химках", самостоятельно возглавлял тамбовский "Спартак" и казанский "Сокол" во Второй лиге Б. С 2025 года до нынешнего назначения работал тренером-аналитиком в калининградской "Балтике".

Предыдущий наставник петербуржцев, Александр Фомичёв, занимавший пост с лета 2024 года, покинул свой пост по соглашению сторон. Под его руководством "Динамо" провело 66 официальных матчей (34 победы, 15 ничьих, 17 поражений). Именно при Фомичёве клуб добился лучшего результата после своего возрождения, завоевав бронзовые медали LEON-Первенства Второй лиги Б в прошлом сезоне.

Ранее мы сообщили о том, что "Муром" прервал домашнюю серию "Динамо СПб", забив два гола во втором тайме.

Фото: пресс-служба "Динамо-СПб"