Новые светофоры появились в Московском и Выборгском районах

Регулировщики установлены на Витебском проспекте и проспекте Тореза.

В Московском и Выборгском районах Петербурга появились новые светофорные объекты. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 19 августа.

Светофоры установлены возле домов 61 и 75/1 на Витебском проспекте. Также смонтировали опоры СОД-Г, дорожные контроллеры, детекторы транспорта, оборудование связи, пешеходные вызывные устройства и устройства воспроизведения звукового и голосового сигнала.

Еще один регулировщик поставили на проспекте Тореза: здесь проложили подземную кабельную канализацию, установили кабельные колодцы, опоры для светофорного оборудования и дорожных знаков, табло обратного отсчета времени, детекторы обнаружения транспорта и контроллер.

Ранее мы рассказывали о том, что комтранс представил планы развития транспорта на 2027 год.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга