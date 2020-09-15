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Новые светофоры появились в Московском и Выборгском районах
Вчера, 10:54
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Новые светофоры появились в Московском и Выборгском районах

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Регулировщики установлены на Витебском проспекте и проспекте Тореза.

В Московском и Выборгском районах Петербурга появились новые светофорные объекты. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 19 августа. 

Светофоры установлены возле домов 61 и 75/1 на Витебском проспекте. Также смонтировали опоры СОД-Г, дорожные контроллеры, детекторы транспорта, оборудование связи, пешеходные вызывные устройства и устройства воспроизведения звукового и голосового сигнала. 

Еще один регулировщик поставили на проспекте Тореза: здесь проложили подземную кабельную канализацию, установили кабельные колодцы, опоры для светофорного оборудования и дорожных знаков, табло обратного отсчета времени, детекторы обнаружения транспорта и контроллер. 

Ранее мы рассказывали о том, что комтранс представил планы развития транспорта на 2027 год. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

Теги: комитет по транспорту, светофоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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