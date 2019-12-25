В Пушкинском районе Петербурга появились новые "лежачие полицейские"

В первую очередь подобные конструкции устанавливают на маршрутах к образовательным учреждениям и на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети.

В Пушкинском районе Петербурга установили новые искусственные неровности у пешеходных переходов. Работы выполнила подведомственная Комитету по транспорту СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга", сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый участок появился на Пушкинской улице, у дома №11 в поселке Шушары. Необходимость в установке обусловлена близким расположением Академии менеджмента и агробизнеса, из-за чего здесь ежедневно проходит большой поток студентов. Вторую неровность оборудовали на пересечении Парковой улицы и Госпитального переулка. Эта дорога ведет к Екатерининскому парку, который пользуется популярностью у жителей и гостей района.

Искусственные неровности позволяют принудительно снижать скорость автомобилей перед пешеходным переходом, что уменьшает риск наезда. Такие меры особенно важны на участках с интенсивным движением детей, пожилых людей, родителей с колясками и маломобильных граждан. В первую очередь подобные конструкции устанавливают на маршрутах к образовательным учреждениям и на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети.

Ранее в Комитете по транспорту заявили, что запасов топлива достаточно для работы автобусов.

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга