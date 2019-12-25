В Комитете по транспорту заявили, что запасов достаточно для работы автобусов

Петербургский транспорт продолжил работать стабильно несмотря на ситуацию с топливом.

Общественный транспорт Петербурга продолжает работать в штатном режиме, несмотря на ситуацию с поставками топлива. В городском Комитете по транспорту сообщили, что перебои с обеспечением не повлияли на работу автобусов на маршрутах. Об этом пишет ТАСС.

Около 60% городских автобусов используют газомоторное топливо, еще порядка 40% работают на дизеле. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время в Петербурге достаточно обоих видов топлива для обеспечения стабильной работы общественного транспорта.

Ранее 13 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что несколько крупных нефтяных компаний по просьбе региональных властей увеличат поставки бензина на свои автозаправочные станции. При этом в Петербурге ситуация с топливом, по данным Комитета по транспорту, на работу городских маршрутов не повлияла.

Фото: Piter.TV