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Жители Ленобласти смогут задать вопросы Дрозденко во время прямой линии
Вчера, 19:47
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Жители Ленобласти смогут задать вопросы Дрозденко во время прямой линии

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Дрозденко пригласил жителей Ленобласти на прямой разговор 5 октября.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую телефонную линию с жителями региона 5 октября. Начало запланировано на 16:00.

О проведении разговора глава Ленобласти сообщил в своем канале в "Максе". По его словам, к прямой линии подключатся главы районных администраций, чтобы обращения жителей сразу передавались в работу.

Задать вопросы губернатору можно по телефону 006. Звонок бесплатный с городского стационарного телефона на территории Ленинградской области. Также работает номер 8-813-61-315-01, стоимость звонка определяется тарифом оператора связи.

Ранее на Piter.TV: начался прием заявлений на получение новой семейной выплаты. 

Фото: pxhere 

Теги: вопросы, дрозденко, прямой эфир
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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