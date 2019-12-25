Дрозденко рассказал о театре из чемодана и кукол, который представит Ленобласть на премии

Театр Полины Савиновой представит Ленобласть в полуфинале всероссийской премии.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о Полине Савиновой, которая представит регион в полуфинале Всероссийской премии "Молодой предприниматель России". Она участвует в номинации "Один в деле" с проектом частного театра "ЧЕМОДАНиЯ".

Как сообщил глава региона в своем канале в "Максе", театр появился благодаря чемодану и самодельным куклам. Со временем проект вырос и объединил 4 направления: любительские постановки для взрослых, женскую танцевальную студию "ЧеМаДАМЫ", театральную студию для подростков и интерактивные кукольные спектакли для маленьких зрителей.

Отдельное направление работы Савиновой — инклюзивные спектакли для детей с особенностями развития. По словам Дрозденко, эта тема близка предпринимательнице и по личным причинам: она воспитывает ребенка с особенностями развития. Сейчас Савинова разрабатывает модель таких постановок, которую в перспективе смогут применять и другие театры России.

Полина самостоятельно занимается разными сторонами проекта: пишет сценарии, ставит спектакли, работает с детьми и взрослыми, руководит театром и ведет его страницы в социальных сетях.

Дрозденко пожелал участнице удачи в полуфинале и призвал жителей поддержать ее инициативу в народном голосовании на сайте премии.

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Фото: MAX/Александр Дрозденко