Спектакль покажут 18 ноября в КДЦ "Московский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Филармония для детей и молодежи приглашает на спектакль "Чайка" по одноименному произведению А. П. Чехова. Эта постановка для тех, кто не разучился видеть прекрасное в самых простых вещах.

Режиссер Юрий Томошевский толерантен к чеховским персонажам: он и жалеет, и журит их, но главное – очень любит. Петербургский романтик в последней сцене обнажает то, что у автора между строк. Любовь – ответ на все вопросы и решение житейских тягот.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия