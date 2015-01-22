Дрозденко поздравил Мультицентр с 11-летием и поблагодарил коллектив

Губернатор лично поблагодарил сотрудников центра за помощь людям.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который 4 сентября отмечает 11 лет с момента открытия. Глава региона лично поздравил коллектив и поблагодарил сотрудников за их ежедневный труд.

Губернатор отметил, что за 11 лет в центре сложилась большая команда, которая растёт, берётся за всё более сложные задачи и при этом сохраняет главное — человеческое отношение к тем, кто приходит за помощью. "Благодарю каждого, кто отдаёт этому месту частичку себя. Пусть здесь всегда будет тепло от встреч, добрых новостей и людей, которые возвращаются сказать вам "спасибо"", — добавил он.

Мультицентр занимается профессиональным обучением и трудоустройством людей с инвалидностью, а также комплексной реабилитацией участников СВО.

Фото: Правительство Ленинградской области

