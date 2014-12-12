В Ленобласти за три года откроют 20 новых молодёжных центров

Дрозденко на форуме "Ладога" анонсировал поддержку молодёжи в отдалённых районах.

В Ленинградской области в 18-й раз открылся молодёжный форум "Ладога". Площадка, начинавшая как региональная, сегодня объединяет все субъекты Северо-Западного федерального округа и входит в линейку федеральных окружных форумов Росмолодёжи. На форуме обсуждают творчество, спорт, креативные индустрии и другие направления. Одна из главных задач — создать условия, чтобы молодые люди оставались на родной земле и после учёбы возвращались в свои посёлки и города.

В рамках форума прошла встреча губернатора Александра Дрозденко и депутата Госдумы Ольги Занко с участниками в рамках федерального проекта "ГосСтарт.Диалог". Главные темы — поддержка проектов молодых ленинградцев и возможности для самореализации в родном регионе.

Одной из таких возможностей должны стать молодёжные центры. Сейчас в регионе работают более 30 таких площадок, где проходят форумы, слёты, тренинги, образовательные и культурные программы, поддерживаются волонтёрские и патриотические проекты. По словам Дрозденко, в ближайшие три года в 47-м регионе появятся ещё 20 молодёжных центров. В приоритете — отдалённые районы. Важно, чтобы у молодых ленинградцев были все возможности для самореализации. Форум "Ладога" завершится 4 сентября. Организаторы рассчитывают, что каждый участник уедет с готовыми проектами, а команды продолжат работу уже в своих регионах.

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Фото: МАХ/Александр Дрозденко

