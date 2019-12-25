Дворцовый и Троицкий мосты засияют в цветах фестиваля молодежи

Петербургские мосты подсветят цветами Международного фестиваля молодежи.

Вечером 13 сентября Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура в Петербурге оформят подсветкой в цветах Международного фестиваля молодежи. Мосты засияют желтым, зеленым, фиолетовым и розовым. По словам губернатора Александра Беглова, акция станет приветствием Екатеринбургу, где проходит открытие фестиваля.

Международный фестиваль молодежи проводится по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Россия в мире". Его участниками стали 10 тыс. человек из 190 стран, в том числе 240 молодых петербуржцев. В организации мероприятия задействованы 2 тыс. волонтеров, среди которых 90 представителей Петербурга. Беглов отметил, что подсветка мостов также призвана поддержать участников и организаторов фестиваля и символизировать единство молодых людей из разных стран.

Каждый цвет подсветки имеет свое значение. Желтый символизирует энергию и импульс старта, зеленый связан с открытыми дорогами, фиолетовый отражает масштаб и международный характер события, а розовый передает позитивные эмоции и современные способы представления информации в цифровой среде. Подсветку включат в 19:45 одновременно с наружным уличным освещением. Наблюдать ее можно будет до 06:00 понедельника.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

