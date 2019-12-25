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В Петербурге создали установку для лазерного выращивания деталей из металла
Сегодня, 13:57
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В Петербурге создали установку для лазерного выращивания деталей из металла

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Ученые Петербурга создали оборудование для выращивания металлических деталей.

Ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета разработали установку для прямого лазерного выращивания металлических деталей. Оборудование получило название ИЛИСТ-S.

Установка позволяет послойно формировать детали размером до 40 см из металлического порошка. При этом оборудование рассчитано на работу с широким спектром материалов, включая сталь, никель, титан, алюминий, медь и кобальтовые сплавы.

Производительность установки составляет до 0,4 кг изделий в час. Технологию планируют применять для изготовления различных металлических деталей, в том числе медицинских протезов и продукции для приборостроения.

Кроме того, ИЛИСТ-S может использоваться в образовательных и технологических лабораториях. Разработка петербургских ученых позволяет применять технологию послойного производства деталей непосредственно из металлического порошка.

Ранее мы сообщили о том, что ученые СПбПУ создали систему на базе ИИ для управления ТЭЦ.

Фото:  Magnific

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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