Акции Пролетарского завода 35 лет спустя потребовали вернуть государству

Прокуратура Петербурга потребовала передать государству акции "мёртвых душ" Пролетарского завода.

Петербургская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах потребовала признать право собственности государства на акции миноритарных владельцев ПАО "Пролетарский завод". Речь идет о пакете в размере 0,8 %, который в ходе приватизации 1991 года получили сотрудники предприятия.

Иск "О признании права собственности на обыкновенные акции" Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал 21 июля. Ответчиком выступает московское АО "Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.", третьими лицами проходят "Пролетарский завод" и Объединенная судостроительная корпорация. ОСК принадлежит 99,2 % акций предприятия. Рассмотрение дела назначено на 19 октября.

По словам генерального директора Пролетарского завода Михаила Смаковского, акции распределены примерно между 2 тыс. бывших сотрудников. Значительная часть этих владельцев уже умерла, а права на ценные бумаги не были переданы наследникам. По его словам, речь идет не о действующих владельцах акций, а об активах, которые фактически остались без законных собственников.

Предполагается, что в случае удовлетворения требований акции, оформленные на умерших миноритариев, могут перейти Росимуществу. В прокуратуре на запрос о подробностях иска не ответили, а в регистраторской компании заявили, что не комментируют вопросы, связанные с клиентами.

Ситуация с большим количеством миноритарных владельцев осложняет проведение корпоративных процедур. Как пояснил Смаковский, предприятие обязано уведомлять всех акционеров о собраниях и повторять процедуру при отсутствии кворума. На последнем собрании, по его словам, присутствовал только представитель ОСК, хотя уведомления получили более 1 тыс. миноритариев. Аналогичная проблема существует в АО "ЦНИИ судового машиностроения", дочерней структуре Пролетарского завода. Там насчитывается около 5 тыс. физических лиц — миноритарных акционеров. Руководство предприятия также планирует добиваться передачи государству акций тех владельцев, которые умерли и не имеют законных правопреемников.

Пролетарский завод входит в структуру ОСК и выпускает оборудование для российского судостроения. В частности, предприятие производит судовые краны и лебедки, а также рулевые машины и успокоители качки. По словам первого заместителя генерального директора ООО "Морские комплексные системы" Льва Засыпко, оборудование завода используется на российских военных и гражданских судах.

Предприятие занимает территорию около 30 га на проспекте Обуховской Обороны. На фоне обсуждений возможного переноса некоторых судостроительных производств из центра Петербурга эксперты также оценивают потенциальную стоимость этой территории. По оценке партнера и амбассадора Vertical Hotels Ольги Шарыгиной, при возможной жилой застройке стоимость всего участка может достигать 30 млрд руб. При этом планы переноса Пролетарского завода на другую площадку официально не заявлялись.

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Фото: Piter.TV