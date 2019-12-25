В Петербурге спустя 17 лет установили памятник лоцманам на Смоленском кладбище

На Смоленском кладбище Петербурга открыли памятник лоцманам.

На Смоленском православном кладбище в Петербурге открыли памятник, посвященный лоцманам. Инициаторы проекта добивались установки монумента на протяжении 17 лет.

Стелу разместили на Пошехонской дорожке рядом с участками, где находятся захоронения лоцманов. Руководитель организации лоцманов коронной службы Наталья Каралаш рассказала, что памятник планировали установить еще в 2009 году.

Поскольку Смоленское православное кладбище является объектом исторического наследия, для размещения монумента потребовались многочисленные согласования. Впоследствии нашлись меценаты, которые оплатили изготовление памятника.

Место для стелы выбрали с учетом истории захоронений. Историк-некрополист Вячеслав Савицкий отметил, что на этом участке находятся могилы представителей лоцманских династий Алексеевых, Рыдалеских и Андриевских.

На сегодняшний день удалось установить 42 захоронения лоцманов. Всего на Смоленском кладбище, по данным историка, обнаружено около 14 тыс. захоронений моряков.

Фото: СПб ГКУ Агентство внешнего транспорта в канале в "Максе".



