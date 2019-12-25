В Санкт-Петербурге открылся IV Форум "Книга художника и печатная графика"

В Петербурге открылся IV Форум коллекционеров книги художника и печатной графики. На три дня Библиотека книжной графики превратилась в пространство, где произведение перестает быть привычным предметом в обложке. Здесь оно может складываться в башню, превращаться в гармошку и становиться частью инсталляции.

В Петербурге открылся IV Форум коллекционеров книги художника и печатной графики. Здесь свои работы представили художники, графики, издатели и коллекционеры, а также к ним присоединились студенты французской школы дизайна Efet Studio Crea. Многие произведения здесь существуют на границе литературы и визуального искусства, потому что текст в них становится частью творчества, а сама книга превращается в самостоятельный художественный объект. Отличительной чертой выставки является возможность изучить экспозицию не только глазами. На форуме многие работы можно взять в руки, развернуть, раскрыть и изучать самостоятельно.

Одним из центральных проектов форума стал "Садок судей III" — коллективная работа, в которой объединились более 40 художников и поэтов. Проект берет свое начало в истории русского футуризма и продолжает традицию первых двух "Садков судей", которые появились в 1910 и 1913 годах. Современный "Садок судей", который можно наблюдать на форуме, также выполнен на обойной бумаге и посвящен 140-летию Велимира Хлебникова.

Здесь практически у каждой книги есть своя история, например, художник Валерий Корчанин представил работу, посвященную Велимиру Хлебникову. Книга получила форму старого каталожного ящика, а вместо привычных страниц посетители могут увидеть небольшие кусочки хлеба с напечатанным на них текстом.

Сам объект состоит из каталожного ящика, где разрезанные кусочки хлеба — это не что иное, как странички книги. На этих полосочках бумаги напечатано его известное стихотворение: "Мне мало надо! Краюшку хлеба, и капля молока. Да это небо, да эти облака!". Название — "Зрелище хлеба" написано на каждом кусочке, а с обратной стороны — карточки хлебные, талоны на хлеб, которые были в советское время. На каждый месяц 12 кусочков и 12 месяцев, с января по декабрь. Получилась такая история: я обыграл фамилию Хлебникова, его стихотворение и сам ящик как книгу-объект. Валерий Корчанин, художник

Другой участник форума, Виктор Ремишевский, работает с предметами и материалами, которые обычно вообще не ассоциируются с книгой. В его экспозиции работы, связанные с литературными сюжетами и старой типографией.

Здесь на пяти шарфах напечатан полный текст "Носа" Гоголя. Если говорить о табакерке, он хотел нюхать, а нюхать тоже нечем, поэтому внутри такая табакерка. Виктор Ремишевский, художник

Российский художник Эмиль Гузаиров создает работы, которые раскрываются, растягиваются и превращаются в различные объекты. В его композиции есть книги-гармошки, башни, выполненные с помощью 3D-печати. Такие произведения можно читать, рассматривать со всех сторон и собирать заново. Некоторые книги существуют в единственном экземпляре, поэтому каждая такая книга становится уникальным произведением искусства.

Свои работы на форуме представила художница Александра Гамбург. Она работает с графикой и книгой уже несколько лет, используя разные материалы и техники. Среди новых произведений — книга "Платеро и я", созданная по мотивам произведения испанского поэта и писателя Хуана Рамона Хименеса.

Новая книга называется "Платеро и я", по мотивам произведения Хуана Рамона Хименеса, испанского поэта и писателя XX века. Она представлена на русском языке. Это книга из десяти глав, отдельных разворотов и на каждом есть текст, набранный на печатной машинке. Сам Хименес любил писать каллиграфическим почерком, в основном у него были рукописи, но его жена помогала ему перепечатывать книги на печатных машинках в начале XX века, чтобы отнести их в типографию, поэтому здесь выбрана техника машинописи. Александра Гамбург, художница

На Форуме книга превращается в лопату, башню или гармонь. Такие работы предлагают посетителям читать, рассматривать, разворачивать и исследовать каждый художественный объект.

IV Форум коллекционеров книги художника и печатной графики продлится до 4 октября.

Фото: Piter.TV