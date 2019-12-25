Умер заслуженный артист России Николай Хомяков, ему было 88 лет

Заслуженный артист России Николай Хомяков умер в день своего 88-летия.

Заслуженный артист России Николай Хомяков скончался 29 сентября, в день своего 88-летия. О смерти актера и режиссера первой сообщила артистка Лидия Тюшнякова, позднее информацию подтвердили в Красноярском драматическом театре имени Пушкина.

Более 30 лет Хомяков посвятил театральному искусству Красноярского края. В 1980-е годы он был главным режиссером Минусинского драматического театра, а затем возглавлял Абаканский областной русский драматический театр имени М. Ю. Лермонтова.

Значительная часть творческой деятельности артиста была связана с Красноярским драматическим театром имени Пушкина. В качестве режиссера он поставил спектакли "Севильский цирюльник", "И вечный бой", "Милый друг", "Аморальная история" и "Любовь до гроба".

Хомяков также выступал на сцене как актер. В 2003 году ему присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Ранее мы сообщали, что умер актер и основатель театра "Особняк" Дмитрий Поднозов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)