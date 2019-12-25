Мать погибшего при пожаре младенца в Рабфаковском переулке умерла в больнице

Мать погибшего в пожаре младенца умерла после падения с шестого этажа.

Женщина, которая оставила младенца в горящей квартире в 3-м Рабфаковском переулке в Петербурге, скончалась в больнице. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Пожар произошел в ночь на 2 октября. По данным издания, 36-летняя женщина и ее 39-летний сожитель, спасаясь от огня, выпрыгнули из окна шестого этажа. Оба получили ожоги и травмы при падении и были госпитализированы.

Позже женщина умерла в больнице. Мужчина продолжает находиться под наблюдением врачей.

После ликвидации пожара в квартире обнаружили тело младенца. По предварительным данным, взрослые оставили ребенка на подоконнике, после чего сами выпрыгнули из окна. Комната в коммунальной квартире была заперта изнутри, что осложнило спасение ребенка.

По информации "КП-Петербург", знакомые женщины рассказали, что примерно год назад она перестала общаться с друзьями и ходить на работу. Также издание сообщает о проблемах мужчины с запрещенными веществами и его судимости.

Фото: Piter.TV