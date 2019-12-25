Пятиклассник из Чечни получил миллионную премию за спасение малыша

Десятилетний школьник спас тонувшего в яме ребенка и получил награду.

Десятилетний Якуб Альвиев из Чечни получил премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение полуторагодовалого ребенка. Школьник вытащил малыша из выгребной ямы уличного туалета в селе Кошкельды. Об этом пишет RT.

Ребенок упал в яму во дворе частного дома 22 сентября. Мать позвала на помощь соседей, однако взрослые не смогли пролезть через узкое отверстие. В этот момент Якуб вызвался помочь.

Мужчины взяли школьника за ноги и аккуратно опустили его в отверстие. Мальчик смог дотянуться до ребенка и удержать его, после чего соседи подняли их обоих наверх.

После спасения жена одного из мужчин искупала малыша и передала его родителям. Отец отвез ребенка в больницу. Семья поблагодарила соседей за помощь.

Якуба также наградили грамотой в школе. Власти Чечни вручили ему еще одну грамоту и денежную премию от фонда Ахмата Кадырова. Семья школьника рассматривает возможность его поступления в Суворовское училище.

Премию имени Тиграна Кеосаяна учредила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она предусматривает выплату 1 млн рублей людям, которые спасают других, рискуя собственной жизнью. Ранее награду получил машинист бульдозера Владимир Загитов, спасший двухмесячного ребенка из горящего дома в Новосибирской области.

Ранее в Госдуме объяснили, как вернуть деньги за оплату услуг ЖКХ, которой не должно было быть.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)