Петербургский авторынок просел в сентябре после рекордного падения продаж

Петербургские автодилеры продали на 16 % меньше новых машин за год.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге в сентябре стали минимальными за последние 7 месяцев. За месяц в городе реализовали 6565 машин, что на 16 % меньше показателя за сентябрь прошлого года.

По данным Минпромторга, с января по сентябрь в Петербурге продали 57 343 новых автомобиля. Это лишь немного больше результата за аналогичный период 2025 года, когда было реализовано 56 678 машин.

Сентябрьский показатель оказался вторым самым низким в 2026 году. Меньше автомобилей продавали только в феврале - 4906 машин. По сравнению с августом сентябрьские продажи сократились на 10 %. При этом такого заметного снижения относительно предыдущего месяца в этом году ранее не фиксировали.

Автоэксперт Денис Гаврилов считает, что по итогам 10 месяцев продажи новых автомобилей в Петербурге могут показать отрицательную динамику. В октябре прошлого года в городе реализовали 10 409 машин. По его оценке, повторить этот результат в нынешнем октябре будет сложно.

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Фото: Piter.TV