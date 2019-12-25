Желтый уровень опасности продлили в Ленобласти из-за туманов 3 октября

В Ленинградской области продлили предупреждение о туманах. Неблагоприятное погодное явление ожидается местами ночью и утром 3 октября, сообщает Гидрометцентр России.
В регионе действует желтый уровень погодной опасности. Во время тумана видимость может сократиться до менее 500 метров. По прогнозу, явление должно рассеяться к 11:00 3 октября.
Кроме того, в Ленинградской области сохраняется предупреждение об угрозе накопления в воздухе загрязняющих веществ. Оно также действует до 3 октября.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.
Фото: Piter.TV
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