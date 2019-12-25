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Желтый уровень опасности продлили в Ленобласти из-за туманов 3 октября
Сегодня, 21:13
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Желтый уровень опасности продлили в Ленобласти из-за туманов 3 октября

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Видимость рухнет ниже 500 метров.

В Ленинградской области продлили предупреждение о туманах. Неблагоприятное погодное явление ожидается местами ночью и утром 3 октября, сообщает Гидрометцентр России.

В регионе действует желтый уровень погодной опасности. Во время тумана видимость может сократиться до менее 500 метров. По прогнозу, явление должно рассеяться к 11:00 3 октября.

Кроме того, в Ленинградской области сохраняется предупреждение об угрозе накопления в воздухе загрязняющих веществ. Оно также действует до 3 октября.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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